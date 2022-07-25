Ağrı Dağı eteklerinde müzik festivali

Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Doğubayazıt Stadyumu’nda gerçekleştirilen “Ağrı Dağı Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi” etkinliği, ünlü sanatçıların performanslarına ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı festivalde Çakal, Reckol, Xero Abbas, Yunus Agiri, Kurtuluş Kuş, Burak Bulut ve Tara Mamedova sahne aldı. Ağrı ve çevre illerden gelenlerin büyük bir coşkuyla takip ettiği etkinlik, yüksek teknolojinin kullandığı sahnesiyle izleyicilere görsel şölen de sundu.

Gecede, Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan’ın canlı DJ performansı eğlenceyi zirveye taşıdı. DJ setinin başına geçen Eraslan, yaklaşık bir saat süren performansıyla stadyumu dolduran müzik severleri coşturdu. Işık ve lazer gösterilerinin yanı sıra yerel dansçıların da yer aldığı gecede Eraslan, tempoyu hiç düşürmedi.