Ağrı ‘da meslek lisesine 3,2 milyon TL makine ve araç-gereç alınacak

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Serhat Kalkınma Ajansı’na sunulan ve kabul edilen "Işıldayan Atölyeler" projesi çerçevesinde Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 3,2 milyon TL makine ve araç-gereç desteği sağlandı.

Ağrı’da görevine başladığı günden beri her zaman eğitime büyük destek veren, okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin her aşamasını yakından takip eden ve “üreterek güçleniyoruz” sloganıyla meslek liselerinin Türkiye’nin geleceğinde hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Vali Dr. Osman Varol’un katkılarıyla Serhat Kalkınma Ajansına sunulan ve kabul edilen "Işıldayan Atölyeler" projesi çerçevesinde Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 3,2 milyon TL makine ve araç-gereç alınacak. Vali Varol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ” Öğretmenlerimizin gayreti, öğrencilerimizin coşkusu ile meslek liselerimiz çalışıyor, üretiyor. Biz de mesleki eğitimi güçlendirmeye devam ediyoruz. SERKA desteğiyle meslek lisemize 3,2 milyon TL değerinde modern makineler ve gereçler sağladık” dedi.

Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ”Valiliğimizin himayelerinde SOGEP çerçevesinde merkez Nurettin Dolgun Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen ‘Işıldayan Atölyeler Projesi’nde 541’i okul öğrencisi, 120’si MESEMe bağlı olmak üzere toplam 661 öğrencinin faydalandığı; mobilya ve iç mekân tasarım alanı, metal teknolojisi alanı, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, elektrik ve elektronik alanı, makine teknolojisi alanı, bilgisayar teknolojisi alanı,mobilya ve iç mekân tasarımı alanlarında üretimler yapılmaktadır. Ayrıca okulların masa sıra ihtiyacı karşılanmaktadır. Metal teknolojisi alanında okulların pencere ve korkulukları, demir aksamlı kapılar ve sandalye üretimi yapılmaktadır. Elektrik ve Elektronik alanında akıllı tahtaların bakım ve onarımı, okulların elektrik kompozit bakımları yapılmaktadır. Üretim yapan bu atölyelerin üretimlerini daha kaliteli ve verimli hâle getirebilmeleri için valiliğimizin himayelerinde ilgili okulumuza SOGEP çerçevesinde ahşap atölyesi için CNC makinesi ve ekipmanları, metal teknolojileri alanı için elektrostatik toz boya fırını ve diğer üretim malzemeleri, elektrik ve elektronik teknolojileri için drone atölyesi ve diğer üretim malzemeleri ile çeşitli üretim malzemeleri alınmıştır.”ifadelerini kullandı.