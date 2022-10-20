Ağrı çevre yolunda kaza; 20 yaşındaki genç yoğun bakımda

Ağrı çevre yolunda bugün meydana gelen kazada, yolcu otobüsünün çarptığı üniversite öğrencisi yoğun bakıma alındı.

Ağrı Çevre yolunda dün saat 10:00 sularında meydana gelen olayda, polisevi yakınlarında bulunan öğrenci yurdundan çıkarak, karşıya geçmek isteyen Üniversite öğrencisi E.T.’ye (20), 04 AAP 104 plakalı M.S. idaresindeki yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan E.T., olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 20 yaşındaki E.T’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.