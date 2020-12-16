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Ağrı Belediyesi’nden caddelere dekoratif tabela
Ağrı Belediyesi tarafından caddelere isimleri verilen geçmiş dönemlerde siyaset yapmış kişilerin fotoğrafı ve özgeçmişi ile hazırlanan dekoratif tabelalar yerlerine yerleştirildi.
AĞRI 16.12.2020, 13:38
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Ağrı Belediyesi tarafından caddelere isimleri verilen geçmiş dönemlerde siyaset yapmış kişilerin fotoğrafı ve özgeçmişi ile hazırlanan dekoratif tabelalar yerlerine yerleştirildi.
Ağrı Belediyesi, 48. Hükümet döneminde Sağlık Bakanlığı yapan Dr. Yaşar Eryılmaz ve 18-19. Dönem Milletvekili Mikail Aydemir Caddelerinde fotoğrafları ve özgeçmişlerinin yer aldığı dekoratif tabelaları cadde girişlerine monte etti.Caddelerin başlangıç noktalarına yerleştirilen ışıklı dekoratif tabelalar, hem cadde isimlerini öne çıkaracak hem de gece saatlerinde dikkat çekici ışıkları ile sürücüler tarafından rahatça görülecek şekilde tasarlandı.
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