Ağrı Belediyesi kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Ağrı Belediyesine bağlı ekipler kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türkiye’nin en çok kar yağışı alan illerin başında gelen Ağrı’da, belediye ekipleri kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Kent merkezinde vatandaşların ulaşımda aksama yaşamaması adına ana arter ve ara yollarında bulunan kar yığınlarını şehir dışına taşındı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kar ve buz temizleme işlemi gerçekleştirdi.