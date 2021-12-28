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Türkiye’nin Varşova Büyükelçilik binasına molotofkokteylli saldırı düzenlenirken saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Ağrı Belediyesi eksi 27 derecede çalışmalarını sürdürüyor
Ağrı Belediyesi eksi 27 derecede vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.
AĞRI 28.12.2021, 18:04
Ağrı Belediyesi eksi 27 derecede vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.
Ağrı Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, eksi 27 derece sıcaklıkta su problemi yaşayan vatandaşların yardımına koşuyor. Kanalizasyon sorunları ve donma gibi problemler için mahalle mahalle gezen ekipler mağduriyet yaşanmaması için mücadele ediyor.