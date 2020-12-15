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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan teşekkür mesajı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ablasının vefatından dolayı taziye teşekkür mesajı yayınladı.
AĞRI 15.12.2020, 14:16
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ablasının vefatından dolayı taziye teşekkür mesajı yayınladı.Başkan Sayan mesajında " Dünyayı saran Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı 09.12.2020 tarihinde ablam hakkın rahmetine kavuşmuştur. merhumenin vefatından dolayı beni arayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere eski Başbakanımız Binali Yıldırım Bey’e, Sayın Parti yöneticilerimiz, Sayın Bakanlarımız, Sayın Bakan Yardımcılarımız, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın teşkilat mensubu kardeşlerim, mülki idare amirlerimiz, belediye başkanlarımız, genel müdürlerimiz, gözümüzün bebeği ordumuzun değerli komutanları, emniyet müdürlerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, sosyal medyadan mesaj gönderen, telefon ile arayan, beni ve ailemi yalnız bırakmayan herkese en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Fedakâr sağlık çalışanlarımızdan ablam adına helallik rica ediyorum. Allah eksikliğinizi vermesin. Allah ülkemizin, devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun " ifadelerini kullandı.
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