Ağrı Barosu kadınların gününü çiçekle kutladı

Ağrı Barosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Ağrılı ev kadınlarına çiçek verdi.

Ağrı Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Ağrı Barosu gönüllüleri, 100. Yıl, Fatih ve Bulut mahallelerinde kadınlara çiçek takdim etti. Ağrı Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Kadınlara çiçek vermenin yanında yasal hakları konusunda da bilgilendirdiklerini belirten Aydın, “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Biz Ağrı Barosu olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu günü Ağrı’nın Fatih, 100. Yıl ve Bulut mahalleleri gibi mahallelerimizde bulunan hayatın gerçek emekçileri olan kadınlarımızla paylaşmak istedik. Ağrı Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Ağrı Barosu gönüllüleri ile birlikte bugün bu dış mahallelerimizdeki kadınlarımız, kız kardeşlerimiz ve bacılarımızla buluşmaya geldik. Kapı kapı dolaşıp günlerini kutladık. Aynı zamanda yasal hakları konusunda kendilerine çeşitli bilgiler aktardık. Şunu görüyoruz ki insanlarımız inanılmaz derecede mutlu oluyor. Bu gün kapılarına gidip kendilerine çiçek verdiğimiz birçok kadın, belki de hayatlarında ilk defa çiçek aldılar. İşte bu tarif

edilemez mutluluğu onlarla birlikte yaşamak, hakikaten bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Gerçek emekçilerimizin olduğu mahallelerde kadınlarımızla buluşup, onların günlerini kutladık. Bizim insanlarımız hakikaten yüreği geniş, sevgisi bol olan insanlar. Biz kendilerine çiçek verdik. Onlar da bizlere taze, sıcak tandır ekmeklerinden verdiler. Böyle güzelliklerle karşılaştık. Yani siz bu insanlara geldiğiniz zaman halen o doğallığı, mutluluğu görüyor ve yaşıyorsunuz” dedi.