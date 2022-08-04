Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak, beşiz kızları ziyaret etti

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, oto elektrikçisi Fatih ve Hatice Yılmaz çifti ile beşiz kızlarını evlerinde ziyaret etti.

Ağrı il merkezinde Fırat Mahallesi’nde ikamet eden oto elektrikçisi Fatih ve Hatice Yılmaz çifti ile beşiz kızlarını evinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, beşiz kızlarla yakından ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti. Fatih ve Hatice Yılmaz çiftinin istek ve taleplerini dinleyen Bayrak, misafirperverliğinden dolayı Yılmaz ailesine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren baba Fatih Yılmaz da Bayrak’a teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Yılmaz ailesine yanlarında olacaklarını ve gerekli desteklerde bulunacaklarını belirten Bayrak, beşiz kızlarla toplu fotoğraf çekiminin ardından Yılmaz ailesinin evinden ayrıldı.