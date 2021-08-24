Afetzedeler için Ağrı’dan 4 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi yola çıktı

Yurdun çeşitli illerinde meydana gelen sel ve yangın felaketinden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan “Ben De Varım” kampanyası kapsamında Ağrı ve ilçelerinden toplanan 4 tır yardım malzemesi, afet bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ağrı merkez ve ilçelerinden sağlanan nakdi ve ayni katkıların organize bir hale getirilerek vatandaşlara ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, AFAD koordinesinde yürütülen kampanyaya Ağrı’dan 4 tır gıda ve ihtiyaç malzemesinin yanı sıra 1 milyon TL de nakdi yardım toplandı.

Yardım kampanyası için İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Bizler yardımlaşmayı, birbirimize destek olmayı çok seven bir milletiz. Yardımlaşma örfümüzde, töremizde olan bir değerimiz. Meydana gelen sel ve yangınlarda ülkemizin dört bir yanından insanlarımız afetten etkilenen vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak ve afetzedelere yardım etmek konusunda ciddi bir talep oluşturdu. Bu talep doğrultusunda İçişleri Bakanımız AFAD öncülüğünde Türkiye genelinde bir yardım kampanyası başlattı. Bizler İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu‘nun çağrılarına cevapsız kalmayarak kampanyaya ciddi bir nakdi yardımda bulunup ilimiz merkez ve ilçelerindeki vatandaşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ve çabası ile ayni yardımlar oluşturduk. Bugün bu ayni yardımlarımızı, gıda ve ihtiyaç malzemelerimizi taşıyan 4 tırımızı afetzedelere ulaştırmak üzere dualarla uğurlamak için bir aradayız” dedi.

Valilik öncülüğünde, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile yürütülen faaliyetler sonucunda toplanan, gıda ve ihtiyaç malzemelerinde oluşan 4 tır, edilen duaların ardından afetzedelere ulaşmak üzere yola çıktı.

Programa Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra Vali Yardımcıları, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.