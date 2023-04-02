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Afet bölgesinde Ramazan etkinliği

AFET BÖLGESİNDE RAMAZAN ETKİNLİĞİ

AĞRI 02.04.2023, 13:42
Afet bölgesinde Ramazan etkinliği

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol koordinatörlüğünde Karacasu Konteyner Kentte Ramazan etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta Koordinatör Vali olarak görev yapan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, eşi Funda Varol ile birlikte Karacasu Konteyner Kentte, Ramazan etkinliği düzenledi. Çeşitli aktivitelerin yapıldığı etkinlikte vatandaşlar stres atarken, Vali Varol ve eşi vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip taleplerini dinledi.

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