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2021’in ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi
Ağrı Belediye Meclisi’nin Ocak ayı birinci oturumu Belediye Başkanı Savcı Sayan başkanlığında gerçekleştirildi.
AĞRI 05.01.2021, 17:41
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Ağrı Belediye Meclisi’nin Ocak ayı birinci oturumu Belediye Başkanı Savcı Sayan başkanlığında gerçekleştirildi.
2021 yılının ilk Belediye Meclis toplantısı Ağrı Belediyesi Meclis salonunda yapıldı. Başkan Sayan başkanlığında yapılan toplantıda belirlenen gündem maddeleri görüşülerek komisyonlara havale edildi. Meclis’te oluşturulacak denetim komisyonu için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Denetim Komisyonuna Ayten Karakoç, Yılmaz Karaoğlan ve Celal Çelik seçildi.2020 yılının değerlendirmesinin yapılmasının ardından ocak ayı Belediye Meclis toplantısı sona erdi.
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