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15 yaşındaki çocuk çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı

Ağrı’da çaldığı televizyonla kaçarken yakalanan 15 yaşındaki çocuk, işlem yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

AĞRI 27.05.2022, 17:39
15 yaşındaki çocuk çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı

Ağrı’da çaldığı televizyonla kaçarken yakalanan 15 yaşındaki çocuk, işlem yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, polis tarafından durdurulan 15 yaşındaki A.A’nın üzerinde yapılan aramada elindeki battaniyeye sarılı televizyon ve kumanda ele geçirildi. Olaydan kısa bir süre sonra hırsızlık ihbarı alan ekipler, gittikleri iş yerinde çalınan eşyaların çocuğun üzerinde bulunan eşyalar olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayına 2 kişinin karıştığını tespit eden ekipler, A.A’nın yanında bulunan şahsın tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık kararı ile yakalanan A.A’nın ise suça sürüklenen çocuk işlemi yapıldıktan sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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