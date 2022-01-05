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Edin Visca: "10 seneden sonra çok heyecanlıyım. Göksel Gümüşdağ benim için baba gibi. Ona çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır çok teklif geldi ama bu kadar çok isteyen kulüp olmamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’na da çok teşekkür ederim."
Ziyarete gelen gurbetçi memleketindeki sporcuları unutmadı
Belçika’dan ziyaret için memleketi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine gelen gurbetçi memleketindeki sporcular için 90 eşofman bağışladı.
AFYONKARAHİSAR 05.01.2022, 15:56
Belçika’dan ziyaret için memleketi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine gelen gurbetçi memleketindeki sporcular için 90 eşofman bağışladı.
Gurbetçi Ahmet Karakaya ziyaret için Belçika’dan geldiği memleketi Bolvadin ilçesinde Kaymakam Taner Bolat’ı ziyaret etti. Ziyarette Karakaya yurt dışından beraberinde getirdiği 90 eşofmanı Kaymakam Bolat’a teslim etti. Karakaya eşofmanların ilçedeki sporcular için kullanılmasını istedi. Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Ciğerci’de hazır bulundu.