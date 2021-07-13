Zafere Giden Yol 2 kısa filminin çekimleri Şuhut’ta sürüyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel yapılan Zafere Giden Yol 2 kısa filminin çekimlerine devam ediliyor.

Kütahya Muharip Gaziler Derneği Zafere Giden Yol ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel kısa film çekimi çalışmaları Şuhut Atatürk Evi Hacıveli Konağında devam ediyor. Kısa film, Milli Mücadele döneminin en kritik safhası olan Başkomutan Meydan Muhaberesi’nin konu edindiği Zafere Giden Yol 2 kısa filminin yaşanmış olayları görsele taşıyarak zaferin nasıl kazanıldığını anlatıyor.

Evliya Çelebi Fotoğrafçılık Derneği Başkan Yardımcısı Zekeriya Akbaş açıklamasında, "Kütahya’dan geliyoruz, 3 derneğin üyeleri ile birlikte geldik. Kütahya Muharip Gaziler Derneği ve Evliya Çelebi Fotoğrafçılık Derneği ile birlikte geldik. Aynı zamanda çektiğimiz kısa filmin belgesel filminin canlandırmasını yapıyoruz. 30 Ağustos Afyon için Kütahya için Kocatepe, Şuhut buralarda çok önemli yerler sarf ettiği için buralarda film yapıyoruz canlandırma yapıyoruz ve aynı zamanda fotoğrafla ölümsüzleştiriyoruz. Tabii buraların tarihi 30 Ağustos diye geçiyor bizim için önemli olan 30 Ağustos" dedi.

Filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Uğur Er ise çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini kaydederek, "Biz sadece yayınlayabiliyoruz gösterebiliyoruz. Kim bilir atalarımız vatan için canını feda etmiş askerlerimizi temsilen biz buradayız. Rabbim bizlere bir daha böyle zulümler savaşlar göstermesin bu kadar" dedi.

Zafere Giden Yol ekibinin kısa film çekim çalışmalarında hemşire rolünü oynayan Sinem Nur Suça ise filmde hemşire Kütahya’lı Zeynep’i oynadığını ve filmde rol aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.