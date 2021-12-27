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Zafer Bölgesi’nin buluşma noktası Park Afyon

Zafer Bölgesi’nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon, bölge halkına en iyi hizmeti vermeye, sosyal yaşamın merkezi olmaya ve ayrıcalıklı alışveriş keyfini yaşatmaya devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 27.12.2021, 11:39
Zafer Bölgesi’nin buluşma noktası Park Afyon

Zafer Bölgesi’nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon, bölge halkına en iyi hizmeti vermeye, sosyal yaşamın merkezi olmaya ve ayrıcalıklı alışveriş keyfini yaşatmaya devam ediyor.

10 Eylül 2015 tarihinde açılan ve çok kısa sürede Zafer Bölgesi’nin en önemli çekim merkezi haline gelen Park Afyon Alışveriş Merkezi, bugün bünyesindeki 160 mağazayla ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunuyor. Bölge halkına hitap eden bir yaşam ve eğlence merkezi olma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Park Afyon Alışveriş Merkezi Müdürü Can Mamati, “Profesyonel ve dinamik yönetim anlayışımız, doğru marka karmamız, modern mimarimiz ve şehrin tam merkezindeki mükemmel konumumuz sayesinde bu hedefe başarıyla ulaştık” dedi.

“Marka karmamızın çeşitliliği sayesinde misafirlerimiz tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz”

Yaklaşık bin 500 çalışanıyla ciddi bir istihdam oluşturduklarının altını çizen Mamati, çalıştıkları yerel

firmalarla bölge ekonomisine katkı sağladıklarını da belirtti. Can Mamati, “Bünyemizde bir çok ulusal ve uluslararası markalar yer alıyor. Ancak yerel markaları da unutmuyor, onları da bünyemizde bulundurarak destekliyoruz. Marka karmamızın çeşitliliği sayesinde misafirlerimiz tüm ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılayabiliyor. Kısa bir süre önce mağaza karmamıza yeni bir uluslararası ve bölgenin en büyük güzellik merkezi olan bir markayı daha ekledik. Türkiye’nin en sevilen markaları olan mağazalarda ayrıca iş yerlerinin metrekaresini büyüttü. Önümüzdeki günlerde de Afyonkarahisar Valiliği’nin Kadın Kültür Kooperatifleri iş birliği ile kadınlarımızın bin bir emekle ürettikleri birbirinden değerli ürünler Park Afyon’da satışa sunulacak” diye konuştu.

2021’de önemli etkinliklere imza atıldı

Mamati, Park Afyon, sadece zengin mağaza karmasıyla değil gerçekleştirdiği etkinliklerle de öne çıktığını ifade ederek şunları söyledi:

“Açıldığı ilk günden itibaren pek çoğu Afyonkarahisar’da ilk defa gerçekleştirilen önemli etkinliklere imza atan Park Afyon, ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşatıyor. Türkiye’nin en sevilen ünlüleriyle imza günleri, lisanslı karakterlerle çocuk etkinlikleri, yurtdışından özel getirtilen sergiler, konserler, çekilişler bu etkinliklerden sadece birkaçı olacak.”

2022’de çocuklar Park Afyon’da çok eğlenecek

2022 yılının ilk ayları için misafirlerine birbirinden özel etkinlikler hazırladıklarını anlatan

Alışveriş Merkezi Müdürü Can , “Ocak ayında animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu’nu bir söyleşi ve imza günüyle hayranlarıyla buluşturacağız. Kral Şakir çizgi filmi ve kitaplarıyla hem çocukların hem de büyüklerin gönlünde taht kuran Varol Yaşaroğlu ile buluşmak için herkesi Park Afyon’a bekliyoruz. Bunun yanı sıra lisanslı çocuk aktiviteleriyle küçükleri sevdikleri çizgi film karakterleriyle, kahramanlarıyla buluşturacağız. Çocuk atölyelerimiz ve tiyatrolarımız da devam edecek” dedi.

“2022’de de ziyaretçilerimize dolu dolu, keyifli etkinlikler sunacağız”

2022 yılında da ziyaretçilere dolu dolu vakit geçirebilecekleri keyifli etkinlikler sunacaklarını vurgulayan Mamati, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Mart ayında ise sevilen şef Danilo Zanna ile birlikte pasta süsleme yarışması düzenleyeceğiz. MasterChef yarışmasıyla herkesin kalbini kazanan Danilo Zanna, pasta süsleme yarışmasının hem jüri üyeliğini yapacak hem de Park Afyon ziyaretçileriyle sohbet edecek. Kısacası 2022’de de ziyaretçilerimize dolu dolu, keyifli etkinlikler sunacağız. Park Afyon Ailesi adına herkesin yeni yılını yürekten kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyoruz.”

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