Yüzlerce fidan toprakla buluştu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Bugün fidan, yarın nefes” sloganıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde ağaç dikim töreni düzenlendi. Programa Tarım ve Orman İl müdürü İbrahim Acar ve personeller katılarak yüzlerce ağacı toprakla buluşturdular.

Tarım ve Orman İl müdürü İbrahim Acar, “Gelecek nesillere daha yeşil yeşil bir Türkiye bırakmak için fidanlarımızı toprakla buluşturduk Türkiye yüzyılına nefes olduk. Milli Ağaçlandırma Günü’müz kutlu olsun” dedi.