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Yüzlerce çil keklik doğaya salındı
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yüzlerce keklik doğaya salındı.
AFYONKARAHİSAR 16.09.2022, 10:06
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yüzlerce keklik doğaya salındı.
Şuhut Keklik Üretim Merkezinde yetiştirilen çil keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri öncülüğünde İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde doğaya salındı.
Öte yandan, DKMP’den yapılan açıklamada keklik avının yasaklandığı hatırlatıldı.
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