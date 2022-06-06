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Yuvadan düşerek yaralanan yavru kerkenez ve yavru kargalar tedavi altına alındı
Afyonkarahisar’da piknik yapan vatandaşlar tarafından bulunan 2 adet yavru karga ile 2 adet yavru kerkenez tedavi altına alandı.
AFYONKARAHİSAR 06.06.2022, 12:39
Afyonkarahisar’da piknik yapan vatandaşlar tarafından bulunan 2 adet yavru karga ile 2 adet yavru kerkenez tedavi altına alandı.
Afyonkarahisar’da hafta sonu doğada vatandaşlar tarafından yaralı, bitkin ve ya yuvadan düşmüş olarak bulunan 2 adet yavru karga ile 2 adet yavru kerkenez Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirilerek teslim edildi. DKMP Av Koruma ekipleri vatandaşlardan teslim aldıkları yavru karga ve yavru kerkenezler Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUREM)’de tedavi altına salındı.