‘Yunusla Yürürken’ isimli tiyatro oyunu Sandıklı’da sahnelendi

Trabzon Devlet Tiyatroları’nın hazırlayıp sahnelediği, “Yunusla Yürürken” isimli tiyatro oyunu Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde sanat severlerle buluştu.

Yunus Emre’nin 700. Ölüm yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yıl ilan edilen ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ ile 2021 UNESCO Yunus Emre Anma Yılı kapsamında yapılan gösteri ilçemizde beğeniyle takip edildi. Trabzon Devlet Tiyatrosu’ndan Özlem Lale’nin yazdığı, Saliha Karahasan’ın yönettiği ve oyuncu Volkan Satır’ın Yunus Emre’yi canlandırdığı oyunda, büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre’nin kendi dünyasında varlığının sebebini araması, Hacı Bektaş-ı Veli ve Taptuk Emre ile tanışması konu ediniyor.

Oyunun dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Gökçe Şener, ışık tasarımını Nihat Bahar, müzik düzenlemelerini Özdeğer Bilgen ve koreografisini ise Tolga Aktekin üstlendi.

Oyunun sonunda Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş tarafından oyunu ilçede sergilediklerinden dolayı Trabzon Devlet Tiyatroları ekibine çiçek hediye etti.