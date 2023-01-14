Yol kenarına devrilen tekstil malzemesi yüklü tır yoğun uğraşlar sonucu kaldırıldı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen tır yoğun uğraşlar sonucu devrildiği yerden kaldırılırken, kurtarma çalışmaları ise dron ile görüntülendi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Çay-Bolvadin karayolu üzeri Akcan Parkı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B., idaresindeki 27 BOZ 03 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan tır sürücüsü H.B.’yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada tırın dorsesinde bulunan çuvallar içindeki tekstil malzemeleri ise çevreye dağıldı.

Kazanın ardından devrilen tır vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yoğun uğraşlar sonucu kaldırılan tırdan çevreye dağılan çuvallar içerisindeki tekstil malzemeleri ise olay yerine gelen bir başka araca nakledildi. Kurtarma çalışması esnasında Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de karayolunda trafiğin aksamaması için uğraş verdi.