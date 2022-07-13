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Yoklama kaçağı şahıs parkta yakalandı

Afyonkarahisar’da yoklama kaçağı şahıs mahalle ve çarşı bekçileri tarafından parkta otururken yakalandı.

AFYONKARAHİSAR 13.07.2022, 10:54
Yoklama kaçağı şahıs parkta yakalandı

Afyonkarahisar’da yoklama kaçağı şahıs mahalle ve çarşı bekçileri tarafından parkta otururken yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçe merkezindeki Horan Park ta devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminde arandığı tespit edildi. Yapılan inceleme de şahsın askerlik hizmetinden dolayı yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. M.K., isimli şahıs ardından gözaltına alınıp Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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