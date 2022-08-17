Yıldırım ve Çavuşoğlu’ndan Afyon’a destek sözü

AK Parti Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin ziyareti sırasında Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile görüşerek en kısa sürede Afyonkarahisar’a gelecekleri sözünü verdi.

Afyon Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile birlikte AK Parti Genel Merkezi’nde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı ziyaret eden Afyon Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri, Yıldırım ve ekibini Zafer Haftası kutlamaları için Afyonkarahisar’a davet ettiler.

Binali Yıldırım, Vali Yiğitbaşı ile görüştü

AGC Başkanı Sezer Küçükkurt, AGC Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Emin Güzbey, İsmail Akar ve Mehmet Abdioğulları, Afyonkarahisar’la ilgili bazı konulardaki taleplerini Milletvekili Ali Özkaya öncülüğünde Binali Yıldırım’a ilettiler. Konuların takipçisi olacaklarını belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ziyaret sırasında Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile de görüntülü olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Türkiye’nin tapusudur

Vali Yiğitbaşı’na görevinde başarılar dileyen Binali Yıldırım, Afyonkarahisar’ı ve Afyonkarahisar’ın insanını her zaman sevdiğini dile getirdi. Görüşme sırasında Vali Yiğitbaşı “Sayın Başbakanım 100’üncü yıl kutlamalarımızda sizi de ilimizde görmekten şeref duyarız. Afyonkarahisar’a teşrif ederseniz mutlu oluruz” daveti üzerine Yıldırım “Afyonkarahisar’ın insanı bizim için değerlidir. Size de görevinizde başarılar diliyorum. Afyonkarahisar Türkiye’nin tapusu, tüm yolların kesiştiği yerdir. İnşallah biz de Zafer Haftası’nda Afyonkarahisarımızı ziyaret edeceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Vali Yiğitbaşı ile görüştü

Afyon Gazeteciler Cemiyeti’nin ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti. Yıldırım’ın Vali Yiğitbaşı ile telefonda görüştüğünü gören Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Vali Yiğitbaşı’na başarı dileklerini ileterek bir talepleri olup olmadığını sordu. Vali Yiğitbaşı’nın Afyonkarahisar’a daveti üzerine Bakan Çavuşoğlu da “En kısa sürede Afyonkarahisar’a gelerek sizleri ziyaret edeceğiz” dedi.