Yeşilay ve üniversite yönetimi arasında “Türk Dünyası” işbirliği

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) Genel Kurulunda birlik üyeliğine kabul edildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde; Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Macaristan’dan ellinin üzerinden yükseköğretim kurumu yöneticisi ve temsilcisinin katıldığı TÜRKÜNİB 6. Genel Kurulunda AFSÜ’yü temsil ettiklerini belirten AFSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Aslan Yeşilay Afyonkarahisar Şubesini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı ve Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ile Yeşilay yöneticilerine yapılacak çalışmaları aktaran Prof. Dr. Adem Aslan, “AFSÜ olarak Birlik üyesi üniversiteler ile öğrenci ve personel değişimi ile çeşitli ortak akademik çalışmaları kapsayan dört protokol imzalank. Türk Dili konuşan halklara mensup öğrenciler arasındaki kültürel bağı geliştirmek amacıyla AFSÜ bünyesinde “Türk Dünyası Kültür Topluluğu” kuruldu. Afyonkarahisarlı öğrencilerimizin Türk Dünyası ile bağlantısını geliştirmek amacıyla Yeşilay ve diğer kurumlarımızla ortak çalışmalar yapmayı arzuluyoruz” dedi.

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı ve Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ise, Afyonkarahisarlı öğrencilerimizin Türk Dünyası ile bağlarının güçlenmesinin önemine işaret ederek, “Bizler de bu çalışmalara tüm gücümüzle destek vermeye çalışacağız” dedi.