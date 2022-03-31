Afyonkarahisar’da İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Birimi tarafından düzenlenen ‘Yenidoğan Canlandırma Eğitimi’ sona erdi.

25 katılımcıya verilen teorik ve uygulamalı eğitimin sonundaki sınav da yine teorik ve uygulamalı olarak yapıldı. 3 gün süren eğitimde başarılı olan personele sertifikaları törenle verildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi eğitim salonunda yapılan törene İl Sağlık Müdürü Vekili Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ile hastane yöneticileri ve özel bir hastanenin sağlık direktörü katıldı.

Sertifika töreninin açılış konuşmasını yapan Koyuncu, anne bebek ölümlerinin önlenmesi yönünde NRP eğitimlerinin öneminden bahsederek, eğitimlerin 1998’ den beri devam ettiğini belirtti. Eğitime katkı sağlayan katılımcı ve eğitimcilere teşekkür eden Koyuncu, eğitimin hayırlı olmasını diledi. Eğitim sorumlusu Nazmi Kanad’ın eğitim ile ilgili bilgilerin yer aldığı sunumunun ardından, katılımcılara sertifikaları takdim edildi.