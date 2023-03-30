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Yeni yılın ilk keklik yavruları kuluçkadan çıkmaya başladı
AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNDEKİ KEKLİK ÜRETİM İSTASYONU’NDA YENİ YILIN İLK KEKLİK YAVRULARI KULUÇKADAN ÇIKMAYA BAŞLADI.
AFYONKARAHİSAR 30.03.2023, 13:04
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki Keklik Üretim İstasyonu’nda yeni yılın ilk keklik yavruları kuluçkadan çıkmaya başladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Şuhut Yaban Hayvanı Üretim Şefliğinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede Şube Müdürümüz Selçuk Öcal ve Şefi Ali Gezer’de hazır bulundu. Gezer, incelemede yeni yılın ilk kuluçkalarının yavru alım süreci hakkında Çılgın’a bilgi verdi. Kuluçkalardan ilk yavruların alınmaya başladığını ifade eden Gezer, ayrıca
kınalı keklikler ve Anadolu yaban koyunu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.