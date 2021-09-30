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Yeni doğan canlandırma eğitimi alanlar sertifikalarını aldı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen Neonatal Resusitasyon (NRP-Yenidoğan Canlandırma) programı eğitimi sona erdi. Eğitime katılan 34 kişiye sertifikaları takdim edildi.

AFYONKARAHİSAR 30.09.2021, 15:57
Yeni doğan canlandırma eğitimi alanlar sertifikalarını aldı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen Neonatal Resusitasyon (NRP-Yenidoğan Canlandırma) programı eğitimi sona erdi. Eğitime katılan 34 kişiye sertifikaları takdim edildi.

Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birimi tarafından organize edilen eğitimler 3 gün sürdü. Eğitim sonunda sınav yapılarak başarılı olan katılımcılara sertifikaları, düzenlenen törenle verildi. Tören, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Şükrü Boz’un konuşması ile başladı. Ardından eğitim sorumlusu Dr. Nihan Yerlikaya eğitimin çeşitli yönlerden değerlendirmesini içeren sunumunu yaptı. Tören günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile son buldu.

Sertifika törenine, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz, Personel Hizmetleri Başkan Vekili Osman Konya, başkan yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

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