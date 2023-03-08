Yeni analiz cihazı için İGM’den destek istendi

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Mart ayı toplantılarının ikincisi gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar et ve et ürünleri, yem sanayi, yumurtacılık ve şekerleme gibi sektörlerde ülkede lider olmasından dolayı tüm analiz ihtiyaçlarının karşılanması için ICP- MS cihazı ile yardımcı cihaz, alet ve ekipmanları alım işlerinde kullanılmak üzere ödenek aktarılması konusu görüşülmek üzere gerekli komisyonlara havale edildi. Komisyonlardan gelen kararla ihtiyaç olan 500 bin TL destek talebinin karşılanıp karşılanmayacağı meclisin kararıyla netliğe kavuşacak.

Afyon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Murat Kuskale konuyla ilgili maddenin okunmasının ardından meclisi kurumun çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Müdür Kuskale, yeni analiz cihazlarının alım ihalelerinin sonuçlanmaya devam ettiğini ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti: "Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğümüz, ilk olarak 1964 yılında Veteriner Bölge Gıda Müdürlüğü Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adıyla kurulmuştur. Türkiye’nin birçok yerinden numuneler geliyor ve biz bunların analizlerini yapmıyoruz. 2023 yılı itibariyle 5 bin numuneyi analiz edeceğiz, bu hedefe ulaşacağız.”

Kuskaya, konuşmalarının ardından Meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.