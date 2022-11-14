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Yayla sakinlerini sevindiren yol haberi
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından Yıprak Köyü Yaylasından, Kumalar Dağına yol açılırken, yol özelikle yazın yaylayı kullanan köy sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.
AFYONKARAHİSAR 14.11.2022, 12:12
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından Yıprak Köyü Yaylasından, Kumalar Dağına yol açılırken, yol özelikle yazın yaylayı kullanan köy sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.
Yıprak Köyü Yaylasından, Kumalar Dağına İl Özel İdare Yol Ulaşım ve Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yol açıldı. Açılan yol ile ulaşımda önemli bir adım atılırken, yayladan ilçelere ulaşımında zaman bakımından azaldığı belirtildi. Açılan yolda Dinar Kaymakamı Kemal Duru ve protokol üyeleri tarafından inceleme yapıldı.