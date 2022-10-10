Yataklı tedavi hizmetleri veren hastanelerde HAP eğitimi yapıldı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, yataklı tedavi hizmetleri veren kamu ve özel hastanelerde görevli personele ve yöneticilere yönelik Hastane Afet Planı (HAP) uygulayıcı eğitimi yapıldı.

Üç gün süren HAP Uygulayıcı Eğitimi’nde, teorik eğitimin ardından masa başı tatbikatı uygulaması yaptırıldı. Eğitim sonunda katılımcılara Hastane Afet ve Acil Durum Planı Uygulayıcısı katılım belgesi verildi. HAP eğitimlerinin önemini vurgulayan Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Pala, HAP eğitimlerinin, hastane hizmetlerinin her durumda sürdürülebilir olmasını sağlayarak, hasta ve yaralılara en etkin hizmetin sunulması, personelin ihtiyaç ve güvenliğinin gözetilmesini temel aldığını vurguladı. Pala, eğitime katılan personele ve eğitmenlere teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.