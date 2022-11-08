Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yasa dışı avlandığı tespit edilen 5 avcıya idari işlem uygulandı.

DKMP Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil başkanlığında, Denizli DKMP Şube Müdürü Hamdi Akan koordinasyonunda, Denizli Çivril İlçe Jandarma Bot Tim Komutanlığı ortaklığında Çivril ilçesi Işıklı Gökgöl’de denetim yapıldı. Yapılan av koruma ve kontrol faaliyetine 1 dron, 1 bot, 4 araç ve 13 personelin katılırken, 40 avcı kontrol edildi. Yasadışı avlandığı tespit edilen 5 kişiye yasal işlem yapılarak 4 adet av tüfeği, 2 adet ses cihazı ve 42 adet su kuşuna el konuldu.