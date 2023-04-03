Yarenler galibiyete 2 golle uzandı

Bölgesel Lig’in 23. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Korkuteli Belediyespor’u konuk eden Sandıklıspor ilk yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

TFF Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Sandıklıspor ligin 23. haftasında Korkuteli Belediyespor’u konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan ve maç boyunca rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren Sandıklıspor karşılaşmanın 37. dakikasında Ömer Akçal ve 44. dakikada Şükrü Can Yılmaz’ın attığı gollerle skor üstünlüğünü de eline geçirdiği mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 36’ya yükseltti.

Kendi saha ve seyircisi önünde 3 puana uzanan Sandıklıspor ligde 8. sıraya yükselirken play-out mücadelesi vermemek adına kıyasıya rekabet içerisine girdiği Belediye Bolvadin Termalspor ile arasındaki 1 puanlık farkı da korudu.