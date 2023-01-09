Yaramazın yağ çözücü ile oyunu hastane de bitti

Afyonkarahisar’da yüzüne yağ çözücü deterjan sprey sıkan bir çocuk hastanelik oldu.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz belirlenemeyen 3 yaşındaki bir çocuk ailesinin evde temizlik yaptığı esnada bir anda dalgınlıklarından faydalanıp yağ çözücü sprey deterjanla oynamaya başladı. Daha sonra spreyin tabancasına basan küçük çocuğun yüzüne yağ çözücü geldi. Çocukların ağladığını ve elindeki spreyi gören aile üyeleri ise küçük çocuğu hemen Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Acil Serviste tedavi altına alınan çocuğun spreyin gözünü geldiği ve tahriş ettiği öğrenildi. Minik çocuğun durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.