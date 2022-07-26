Yaralıların isimleri belli oldu

Afyonkarahisar’da meşrubat yüklü tırın inşaat demiri yüklü bir başka tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 7 kişinin isimleri belli oldu.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzeri Bayat ilçesi çıkışı Köroğlu Belinde mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.C., yönetimindeki 06 EZ 2040 plakalı meşrubat ve araç lastik jantı yüklü tır henüz belirlenemeyen sebepten ötürü önünde seyreden U.Ö.A.’nin kullandığı 35 BDM 972 plakalı inşaat demiri yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinde bulunan inşaat demirleri B.C.’nin içerisinde bulunduğu tırın kupasına saplandı. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü U.Ö.A. ile araçta yolcu olarak bulunan O.A.(20), E.T.(21), M.B.A. (21), B.Y. (21), B.C. (49), O.Y(20), yaralandı. Yaralıların İscehisar Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesinde tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

Öte yandan jandarmanın kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği kaydedildi.