Yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahinler tedavi altına alındı

Afyonkarahisar’da vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan 2 kızıl şahin tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından kent merkezinde vatandaşlar buldukları kızıl şahinler için Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler kızıl şahinleri vatandaşlardan teslim aldı. Ardından DKMP ekipleri kuşları tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) götürdü. Burada yapılan incelemelerde kuşlardan birisinin yaralı olduğu bir diğerinin ise açlıktan dolayı bitkin düştüğü belirlendi. Kuşların tedavi süreçlerinin ardından doğaya salınacakları belirtildi.