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Yangın vişne bahçesine sıçramadan söndürüldü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde vişne ağaçlarının bulunduğu bahçeye yakın bir noktada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile bahçeye sıçramadan söndürüldü. üst tarafında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

AFYONKARAHİSAR 01.09.2021, 16:30
Yangın vişne bahçesine sıçramadan söndürüldü

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde vişne ağaçlarının bulunduğu bahçeye yakın bir noktada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile bahçeye sıçramadan söndürüldü. üst tarafında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karacaören köyünde bulunan bir vişne bahçesinin üst tarafında bulunan ağaçlıklar henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri vişne bahçesine sıçramadan kontrol altına almayı başardı.

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