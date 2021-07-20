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Yanan ekmek teknesini kurtarmak isteyen adam son anda kurtarıldı

Afyokarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın esnasında ekmek teknesini kurtarmak isteyen iş yeri sahibi ise alevlerin arasından çevredekilerin tarafından son anda kurtarıldı.

AFYONKARAHİSAR 20.07.2021, 17:55
Yanan ekmek teknesini kurtarmak isteyen adam son anda kurtarıldı
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Afyokarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın esnasında ekmek teknesini kurtarmak isteyen iş yeri sahibi ise alevlerin arasından çevredekilerin tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, Şuhut ilçe merkezine bağlı Yalı Mahallesi Kazım Karabekir Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oturma grubu ve çekyat tamircisi Mehmet Paksoy’a ait iş yerinde yangın çıktı. İş yerinin arka tarafında bulunan çekyat tamirhanesinde başlayan yangını gören çevre sakinler yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Yangın sırasında iş yerinin içerisinde olan Paksoy (60), alevler büyümeden işyerinden çıkarıldı. Zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı yangına ilk müdahaleyi yapan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik bir sürenin ardından yangını söndürdü.

Olay sonrası yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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