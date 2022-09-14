Yalçın okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, yeni eğitim öğretim yılında okul ziyaretleri çerçevesinde yönetici ve öğretmenlerle bir araya gelerek, görüş ve önerileri dinledi.

Kazım Özer İlkokulu’nu ziyaret eden Yalçın’a, Şube Müdürü Medeni Buğra’a da eşlik etti. Okulda yürütülen çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi alan Yalçın: "Gücümüz yettiğince okullarımızı ziyaret ederek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize emanet edilen evlatlarımızı nitelikli bir eğitim ve sevgi ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra anasınıfı öğrencilerin etkinliklerine katılan Müdür Yalçın, ilk defa okullarıyla tanışan minik öğrencilerle sohbet etti.