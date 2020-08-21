Yalçın: “Okul koridorlarında öğrencilerin neşeli kahkahalarını duymak için can atıyoruz”
AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ METİN YALÇIN 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARININ HIZLA DEVAM ETTİĞİ BUGÜNLERDE OKULLARI İNCELEDİ. YALÇIN, ÖĞRENCİLERİ ÇOK ÖZLEDİKLERİNİ İFADE ETTİ.
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının devam ettiği okullarda denetim yaptı. Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Yalçın, öğrencileri çok özlediklerini kaydetti.
Yalçın, okullarda hijyen çalışmalarını yerinde inceleyerek okul müdürlerinden bilgi aldı. Yalçın, sırasıyla Uydukent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Süleyman Demirel Fen Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Selçuklu İlkokulu, Asım Kocabıyık Anaokulu, TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Osmangazi Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Okul koridorlarında öğrencilerin neşeli kahkahalarını duymak için sabırsızlandıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yalçın, “Öğrencilerimizin sağlığını önemsiyor ve önceliğimizin toplum sağlığı olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerimize okullarında sağlıklı eğitim öğretim ortamı hazırlamak için elimizden gelenin fazlasını okul yöneticileri ve personellerimizle yapacağız. Öğrencilerimizi çok özledik ve öğrencilerimizin sınıflarını, sıralarını ve tüm ihtiyaçlarını tamamlamak için çalışıyoruz. Bir an önce koridorlarda, okul bahçelerinde öğrencilerimizin neşeli kahkahalarını duymak için can atıyoruz. Öğrencilerimizin de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bize destek vereceğine eminim. Eğitim, öğretim yılı hazırlık çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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