Son Dakika
Ali Koç: "Cüneyt Çakır, Galatasaray - Trabzonspor maçında Trabzonspor lehine penaltı vermedi diye tam 1615 gün Trabzonspor maçına atanmadı. Sizce diğer hakemler, bunu yapan güçten etkilenmiyor mu?"
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız."
Yaklaşık 100 gram metanfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaklaşık 100 gram metanfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı.
AFYONKARAHİSAR 06.05.2022, 09:53
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaklaşık 100 gram metanfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Dinar ilçesi ve çevre ilçelerdeki uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir adrese baskın düzenleyen ekipler 99,29 gram metanfetamin ele geçirirken, olayla ilgili M.K., isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.