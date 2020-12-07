Yakın: "Durmadan, dinlenmeden yardım faaliyetlerini sürdüreceğiz"

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Yakın, durmadan, dinlenmeden yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Yakın göreve gelmesinin ardından basın mensuplarıyla tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yakın, gönüllülerle birlikte yardımlara devam edeceklerini ifade etti. Yakın konuşmasına şöyle sürdürdü:

“Fatih Okyar başkanımız artık bizim sahadaki en büyük gönüllümüz ve destekçimizdir. Biz de aynı hassasiyet ekibimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta başkanımız Fatih Okyar bir siyasi partinin yönetim kuruluna seçildiğinden dolayı iki görevin birlikte yürütülmesinin etik olmayacağı ve Kızılay gibi hassas bir kuruma zeval gelmemesi için istifa edince, yönetim kurulumuz tüzüğümüzün ilgili maddesi gereği Salı günü bir toplantı yapıp oy birliği ile beni başkan seçmişlerdir. Bu bir nöbet değişimidir. Fatih Okyar yaptığı basın toplantısında yönetim kurulumuzun 2 yıllık faaliyetlerini ve çalışma hassasiyetlerini detaylı bir şekilde açıkladı. Artık kendisi bizim sahadaki en büyük destekçimiz ve gönüllümüzdür.”

Yakın’ın açıklamasının ardından toplantı sona erdi.