Yağ raflarına boş kolileri koyup adeta müşterilerle dalga geçti

Afyonkarahisar kent merkezinde zincir mağazaların bazıların da sıvı yağ fiyatlarının bir önceki haftaya göre zamlı satıldığı gözlenirken, bazıları boş kolileri raflara koydu.

Kent merkezinde Esentepe ve Kanlıca Mahalleleri’ndeki zincir marketlerdeki yağ rafları fiyat ve ürün yokluğundan dolayı vatandaşların tepkilerine neden oldu. Markette içerisinde birkaç tane yağın olduğu kolinin rafta olduğu gözlendi. Bazı merketlerde boş kolilerin rflarda olduğu görüldü.

Öte yandan, zincir marketlerde yağ fiyatlarının geçtiğimiz haftalara göre yaklaşık 10 TL arttığı da dikkatlerden kaçmadı.