Yabancı uyruklu şahıs üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yabancı uyruklu bir şahsın ilçeye uyuşturucu madde getirdiği ihbarını alan polis ekipleri düzenledikleri operasyonla 70,42 gram eroin ve 33,71 gram metamfetamin

madde ele geçirdi.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan yabancı uyruklu B.A. isimli Dinar’da yakalandı. Şahsın üzerinden yapılan aramada 70,42 gram eroin ve 33,71 gram metamfetamin ele geçirildi. B.A., isimli şahsa uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldığı ve tahkikatın devam ettiği bildirildi.