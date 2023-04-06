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Yabancı uyruklu öğrenciler iftarda buluştu
AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ GENÇLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN DİYANET GENÇLİK MERKEZİNDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ.
AFYONKARAHİSAR 06.04.2023, 10:20
Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezinde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.
Programa İl Müftüsü Sinan Kazancı, Gençlik Koordinatörleri ve gençler katıldı. Gençler tarafından Yasin-i Şerif’in okunmasıyla başlayan program; İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın selamlama konuşmasıyla devam etti. Programda, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl Ramazan teması olarak belirlenen "Ramazan ve Dayanışma" konulu, gönüllü gençlerin hazırladığı sokak röportajı ve gençlerle yapılan etkinliklerin slaytı izlendi.
Program sonunda gençler memnuniyetlerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.