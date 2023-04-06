Yabancı uyruklu öğrenciler iftarda buluştu

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezinde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Programa İl Müftüsü Sinan Kazancı, Gençlik Koordinatörleri ve gençler katıldı. Gençler tarafından Yasin-i Şerif’in okunmasıyla başlayan program; İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın selamlama konuşmasıyla devam etti. Programda, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl Ramazan teması olarak belirlenen "Ramazan ve Dayanışma" konulu, gönüllü gençlerin hazırladığı sokak röportajı ve gençlerle yapılan etkinliklerin slaytı izlendi.

Program sonunda gençler memnuniyetlerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.