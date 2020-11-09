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Yaban hayatı karakolla korunacak

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR AFYONKARAHİSAR 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ TABİAT PARKLARINDAN BİRİSİ OLAN AKDAĞ TABİAT PARKINDA YABAN HAYATIN KORUNMASI İÇİN YAPILAN KARAKOL BİNASININ İNŞAATI DEVAM EDİYOR.

AFYONKARAHİSAR 09.11.2020, 15:09
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Yaban hayatı karakolla korunacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Akdağ Tabiat Parkında yaban hayatın korunması için yapılan karakol binasının inşaatı devam ediyor.

5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarından biri olan Akdağ Tabiat Parkında karakol binası ve Akdağ Yaban Hayatı Eğitim Merkezinde Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Bölge Müdür Yardımcısı Mesut Civcivoğlu ve Afyonkarahisar Şube Müdür Vekili Abdilkadir Sevinç tarafından kontroller yapıldı. Karakol binasının yapılması ile özellikle kaçak avlanmanın önüne geçilirken yaban hayatının güvenliği ve kontrolleri daha fazla arttırılmış olacak.

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