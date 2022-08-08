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Virajı alamayan traktör devrildi, 1 yaralı

Afyonkarahisar’da haşhaş kapsülü yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

AFYONKARAHİSAR 08.08.2022, 12:01
Virajı alamayan traktör devrildi, 1 yaralı

Afyonkarahisar’da haşhaş kapsülü yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Uzunpınar-Demirbel köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.T. yönetimindeki römorkunda haşhaş kapsülü yüklü tescilsiz virajı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kayalık alana devrildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü M.T. yaralanarak ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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