Velilere yönelik ‘Aile Okulu’ seminerleri devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından ilçenin köylerinde ailelere yönelik ‘Aile Okulu’ seminerleri verilmeye başlandı. Seminerlerde, çocukların özellikle aile gözetimi dışında oyun oynaması ve video izlemesinin sakıncaları üzerinde duruldu.

Yılmaz, gerçekleştirdiği seminerler ile yarıyıl tatilinde ilçeye bağlı 15 köy okulundaki öğrencilerin velilerine ulaştı. Yılmaz, seminerlerde çocukların anne babanın davranışlarını yansıttığı, olumlu ve olumsuz birçok davranışı ailede gözlemlediği, çocuklarla birlikte kaliteli zaman geçirmenin çocukların beyin gelişimine katkı sağladığı akademik bulgular eşliğinde örneklerle anlattı. Seminerlerde, Yılmaz özellikle çocukların teknolojik aletlerle çok fazla zaman geçirmelerinin nedenleri ve sonuçlarını anlatarak, Bir çocuğun ne zaman ve ne kadar dijital oyun oynayacağını bilmesinin bağımlılıktan kurtulması için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Yılmaz, ‘Yan Oda’ kavramı ile velileri çocukları konusunda uyardı. Yılmaz, “Eğer bir çocuk ailesinden bağımsız olarak, denetimsiz olarak yan odada oyun oynuyor ve video izliyor ise bunun büyük bir risk barındırıyor demektir ve bu risk telafisi zor durumlara yol açabilir. Bunun çözümünün velinin bulunduğu yerde ve denetim altında oyun oynamasıdır” dedi.