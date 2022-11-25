Son Dakika
Vefat eden şehit babası protokolünde katıldığı törenle toprağa verildi
Afyonkarahisar’da vefat eden şehit babası protokolün katıldığı törenle son yolcuğunu uğurlandı.
AFYONKARAHİSAR 25.11.2022, 09:11 25.11.2022, 09:43
Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde şehit Piyade Komando Er Eren Karacanın Babası Ramazan Karaca yaşlılığa bağlı farklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Karaca, Kaymakam Harun Reşit Han ve protokol üyelerinin katıldığı cenaze töreninin ardından belde mezarlığında toprağa verildi.