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Vefat eden şehit babası protokolünde katıldığı törenle toprağa verildi

Afyonkarahisar’da vefat eden şehit babası protokolün katıldığı törenle son yolcuğunu uğurlandı.

AFYONKARAHİSAR 25.11.2022, 09:11 25.11.2022, 09:43
Vefat eden şehit babası protokolünde katıldığı törenle toprağa verildi

Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesinde şehit Piyade Komando Er Eren Karacanın Babası Ramazan Karaca yaşlılığa bağlı farklı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Karaca, Kaymakam Harun Reşit Han ve protokol üyelerinin katıldığı cenaze töreninin ardından belde mezarlığında toprağa verildi.

#şehit babası #Afyonkarahisar
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