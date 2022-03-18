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Vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi toprağa verildi
Afyonkarahisar’da 69 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
AFYONKARAHİSAR 18.03.2022, 22:14
Afyonkarahisar’da 69 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul’da tedavi gören hastanede vefat eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Soysal için memleketi olan Dinar ilçesi Doğanlı köyünde tören düzenlendi. Doğanlı Köyü Cami’nde düzenlenen törene, Soysal’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar, İlçe Emniyet Müdürü Nihat Pulat, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dinar Temsilcisi Tevfik Kılıçkaya, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Soysal’ın Türk bayrağına sarılı tabutu düzenlenen törenin ardından askerlerin omuzlarında köy mezarlığından toprağa verildi.