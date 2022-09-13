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Vefat eden berberler yad edilecek
Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Suat Uygur 8 yıl önce yaşanan ve 12 berber esnafının hayatını kaybettiği kazanın yıl dönümünde mevlit okutacaklarını belirtti.
AFYONKARAHİSAR 13.09.2022, 15:50
Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Suat Uygur 8 yıl önce yaşanan ve 12 berber esnafının hayatını kaybettiği kazanın yıl dönümünde mevlit okutacaklarını belirtti.
Başkan Uygur, oda yönetimi olarak 2014 yılında Antalya’ya düzenlenen gezide hayatını kaybeden 12 berber esnafının vefat yıldönümü nedeniyle 14 Eylül de (yarın) Paşa Camiinde kılınacak sabah namazını takiben mevlid-i şerif okutulacağını açıkladı. Başkan Uygur “2014 yılında elim bir trafik kazası sonucu vefat eden 12 meslektaşımızı seneyi devriyesinde kendilerini yad edeceğiz” dedi.
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